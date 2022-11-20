Бра BROMLEY

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра BROMLEY

4.6
15 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра BRIANA
Бра BRIANA
Следующий Бра BRONTE
Бра BRONTE

Характеристики товара

Описание

Настенный светодиодный светильник в скандинавском стиле

Детали

Материал:Дерево, Металл
Цвета:Светлое дерево, Черный орех
S:д 45 × ш 18 × в 10 см
L:д 55 × ш 18 × в 10 см
Стеновое крепление:Ø 10 см
Тип лампы:8W LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалДерево, Металл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 900
Оптовая цена
6

Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт

Настоящее фото товара Люстра Maytoni Telford , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Люстра Maytoni Telford

Настоящее фото товара Люстра Erich 12 высокая, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
12

Люстра Erich 12 высокая

Настоящее фото товара Люстра Ontario 8, произведённого компанией ChiedoCover
от39 900
Оптовая цена
7

Люстра Ontario 8

Настоящее фото товара Подвесная люстра Badalona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
10

Подвесная люстра Badalona

Настоящее фото товара Подвесная люстра Eden, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
12

Подвесная люстра Eden

Настоящее фото товара Подвесная люстра Mckenna, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
8

Подвесная люстра Mckenna

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Бра BROXTOWEНастоящее фото товара Бра BROXTOWE, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
8

Бра BROXTOWE

Бра BUDERIMНастоящее фото товара Бра BUDERIM, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
8

Бра BUDERIM

Бра CAGLIARIНастоящее фото товара Бра CAGLIARI, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
7

Бра CAGLIARI

Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400
Оптовая цена
14

Бра Citilux CL

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл

Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Бра Citilux Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 500
Оптовая цена
13

Бра Настенный Citilux Дижон Light