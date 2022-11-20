Настенный светодиодный светильник в скандинавском стиле
Детали
Материал:Дерево, Металл
Цвета:Светлое дерево, Черный орех
S:д 45 × ш 18 × в 10 см
L:д 55 × ш 18 × в 10 см
Стеновое крепление:Ø 10 см
Тип лампы:8W LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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