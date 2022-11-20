Бра BRONTE

6 оценок

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Бра BRONTE

4.8
17 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник в стиле постмодерн с выключателем на цепочке

Детали

Материал:Металл
Цвета:Латунь
Общая высота:58, 5 см
Плафон:Ø 15 см
Стеновое крепление:Ø 23 см
Цепочка:35, 5 см
Тип цоколя лампы:Е27 (LED 5W)

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл

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