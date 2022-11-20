Бра BROXTOWE

8 оценок

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Бра BROXTOWE

4.1
13 690 ₽
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Бра BRONTE
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Бра BUDERIM

Характеристики товара

Описание

Бра в скандинавском стиле

Детали

Материал:Стекло, Металл
Цвет стекла:Прозрачный
Цвет фурнитуры:Латунь, Сталь
S:13×67 см.
L:15×78 см.
Тип цоколя лампы:Е27
Внимание:Лампы в комплекте!!!

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалСтекло, Металл

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