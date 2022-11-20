Бра BROXTOWE
13 690 ₽
Бра в скандинавском стиле
Детали
Материал:Стекло, Металл
Цвет стекла:Прозрачный
Цвет фурнитуры:Латунь, Сталь
S:13×67 см.
L:15×78 см.
Тип цоколя лампы:Е27
Внимание:Лампы в комплекте!!!
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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