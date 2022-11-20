Бра BUDERIM
11 690 ₽
Настенный светильник бра в скандинавском стиле с возможностью регулировки цветовой температуры
Детали
Материал:Металл, Дерево
Цвета:Белый, Розовый, Зеленый, Желтый
Размеры:Ø 28 см
Вылет от стены:13 см
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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