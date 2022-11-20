Бра BUDERIM

8 оценок

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Бра BUDERIM

4.6
11 690 ₽
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Бра CAGLIARI

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник бра в скандинавском стиле с возможностью регулировки цветовой температуры

Детали

Материал:Металл, Дерево
Цвета:Белый, Розовый, Зеленый, Желтый
Размеры:Ø 28 см
Вылет от стены:13 см
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Дерево

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