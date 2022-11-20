Бра CAGLIARI

7 оценок

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Бра CAGLIARI

4.7
27 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистичная лампа-бра в современном стиле

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвета:Черный+ Латунь
Размеры:ш 15 × в 35 см
Вылет от стены:16 см
Плафон:Ø 12, 5 см
Тип цоколя лампы:G9
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло
  • Ширина150 мм
  • Высота350 мм

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