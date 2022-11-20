Бра CALLIOPE

11 оценок

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Бра CALLIOPE

4.1
17 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник в стиле постмодерн с декором из стилизованных стеклянных перьев

Детали

Материал:Стекло, Металл
Цвета:Золото
2 яруса (2 лампы):Ø 26 × 34 см
3 яруса (3 лампы):Ø 34 × 48 см
Тип цоколя лампы:Е14

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалСтекло, Металл
  • Цветзолотой

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