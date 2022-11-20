Настенный светильник в стиле постмодерн с декором из стилизованных стеклянных перьев
Детали
Материал:Стекло, Металл
Цвета:Золото
2 яруса (2 лампы):Ø 26 × 34 см
3 яруса (3 лампы):Ø 34 × 48 см
Тип цоколя лампы:Е14
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Люстра Fiona 5
Подвесная люстра Harwich
Подвесная люстра Newhaven
Подвесная люстра Pawtucket
Подвесная люстра Jonesboro
Подвесная люстра Minehead
Подвесная люстра Sturgis
Бра CARLY
Бра CAVENDISH
Бра CHARLIE
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер
Бра Настенный Citilux Дижон Light