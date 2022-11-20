Бра CARBALLO

12 оценок

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Бра CARBALLO

4.6
12 290 ₽
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Бра CARLY

Характеристики товара

Описание

Бра в скандинавском эко-стиле

Детали

Материал:Металл, дерево
Цвета:Белый, Голубой (оттенок Хорватия)
Размеры:D=13 см., H=22 см.
Вылет от стены:15 см.
Угол поворота:40 градусов
Длина провода:1, 5 м.
Тип выключателя:на проводе

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, дерево
  • Высота220 мм
  • Глубина150 мм
  • Цветголубой, белый
  • Диаметр130 мм

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