Характеристики товара
Описание
Дизайнерский светильник Chameleon Going Down в виде хамелеона.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Ширина90 мм
- Глубина170 мм
- Цветбелый
Дизайнерский светильник Chameleon Going Down в виде хамелеона.
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