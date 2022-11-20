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Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое - фото 1Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое - фото 2

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое

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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский светильник Chameleon Going Down в виде хамелеона.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина90 мм
  • Глубина170 мм
  • Цветбелый

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