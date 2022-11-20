Характеристики товара
Описание
Дизайнерский светильник Chameleon Going Down в виде хамелеона.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Высота140 мм
- Глубина170 мм
- Цветбелый
Дизайнерский светильник Chameleon Going Down в виде хамелеона.
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