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Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, черное - фото 1

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, черное

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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский светильник Chameleon Going Down в виде хамелеона.

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Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Высота140 мм
  • Глубина170 мм
  • Цветбелый

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