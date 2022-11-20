Бра CHARLIE

6 оценок

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Бра CHARLIE

5
12 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Бра в современном американском стиле с текстильными абажурами

Детали

Материал:Металл, Текстиль, Керамика
Цвет каркаса:Золото + Серый
Цвет плафонов:Белый
1 лампа:30 × 46 см
2 лампы:42 × 46 см
Плафон:Ø 15 × 14 см
Стеновое крепление:110 × 24 см
Тип цоколя лампы:Е14

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Текстиль, Керамика
  • Цветбелый, серый, золотой

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