Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина420 мм
- Длина230 мм
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность60 Вт
- ЦокольG4
- Цветбелый
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Люстра Fiona 7
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2784-CL Ello LED 90W
Люстра деревянная Орлеан, 3 лампы, Венге Хром
Люстра деревянная Орлеан, 4 лампы, Венге Хром
Люстра Уотфорд, 5 ламп, венге
Люстра Монтсеррат хрустальная с пультом
Люстра потолочная Фокус, матовый хром, 8 светильников
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая