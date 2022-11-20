Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина450 мм
- Длина230 мм
- Материалметалл
- Количество ламп5
- Мощность100 Вт
- ЦокольG4
- Цветбелый
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Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
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Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
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