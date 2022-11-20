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Бра Cigno Collo, белый, 5 светильника - фото 1

Бра Cigno Collo, белый, 5 светильника

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина230 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп5
  • Мощность100 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветбелый

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