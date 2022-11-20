Товар в корзине. Перейти
Бра Cigno Collo, черный, 3 светильника - фото 1

Бра Cigno Collo, черный, 3 светильника

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бра Cigno Collo, золотой, 3 светильника
Бра Cigno Collo, золотой, 3 светильника
Следующий Бра Cigno Collo, хром, 3 светильника
Бра Cigno Collo, золотой, 3 светильника

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина230 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп3
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Потолочная люстра Конг, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена
12

Потолочная люстра Конг

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Edelweiss, произведённого компанией ChiedoCover
от41 574
Оптовая цена
7

Люстра Ideal Lux Edelweiss

Светильник лофт ВертолетНастоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
15

Светильник лофт Вертолет

Люстра подвесная V2682-6P Viola 6*E27*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2682-6P Viola 6*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
18 99027
25 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра подвесная V2682-6P Viola 6*E27*60W

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Люстра Ханфорд, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от94 790
Оптовая цена
9

Люстра Ханфорд, золото

Люстра Стоктон, Алюминий ХромНастоящее фото товара Люстра Стоктон, Алюминий Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
13

Люстра Стоктон, Алюминий Хром

Другие товары из разделатематическое освещение
Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Эдисон

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Эдисон Плафон

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черноеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
7

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белоеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
6

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белоеНастоящее фото товара Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
10

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое

Настольная лампа MOUSE SITTING белаяНастоящее фото товара Настольная лампа MOUSE SITTING белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
5

Настольная лампа MOUSE SITTING белая