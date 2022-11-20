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Бра Cigno Collo, хром, 3 светильника - фото 1

Бра Cigno Collo, хром, 3 светильника

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина230 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп3
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветсеребряный

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