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Бра CL

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес и габариты упаковки
Длина (мм) -200
Высота (мм)-160
Ширина (мм)-200
Вес (грамм)-845


Прочие
Тип cветильника-Бра
Коллекция-914
Мощность общая, Вт-40
Размещение-Настенное
Высота мин, мм-280
Высота, мм-280
Глубина, мм-180
Тип крепления-Планка
Ширина, мм-160
Стиль-Современный / Классика
Форма светильника-Абажуры / Квадратный
Степень защиты IP-IP20
Рассеиватель-Ткань
С выключателем-Да
Лампы - Мощность макс, Вт-40
Лампы - Количество-1
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Хром и вариации
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Текстиль
Цвет плафонов-Коричневый
Поверхность плафонов-Матовая
Форма плафонов-Квадратный
Направление ламп-Вверх
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е14

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