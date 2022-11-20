Бра Citilux Спенсер

8 оценок

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Бра Citilux Спенсер

4.3
5 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес нетто: 1,05 кг

Высота: 180 мм

Глубина: 210 мм

Количество ламп: 1 шт

Коллекция: Спенсер

Коробка Высота: 21,5 см

Коробка Длина: 26 см

Коробка Ширина: 21,5 см

Материал арматуры: Металл

Материал плафона: Металл

Мощность: 60 Вт

Площадь освещения: 3 кв.м.

По назначению: Для спальни

Поверхность арматуры: Матовая

Стиль: Лофт

Страна: Дания

Тип лампы: Светодиодные/Накаливания

Цвет арматуры: Венге (коричневый)

Цвет плафона: Черный

Цоколь: E14

Ширина: 150 мм

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