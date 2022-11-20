Вес нетто: 1,05 кг
Высота: 180 мм
Глубина: 210 мм
Количество ламп: 1 шт
Коллекция: Спенсер
Коробка Высота: 21,5 см
Коробка Длина: 26 см
Коробка Ширина: 21,5 см
Материал арматуры: Металл
Материал плафона: Металл
Мощность: 60 Вт
Площадь освещения: 3 кв.м.
По назначению: Для спальни
Поверхность арматуры: Матовая
Стиль: Лофт
Страна: Дания
Тип лампы: Светодиодные/Накаливания
Цвет арматуры: Венге (коричневый)
Цвет плафона: Черный
Цоколь: E14
Ширина: 150 мм
Подсветка Raphael белая патина
Подсветка Picasso белая патина
Маски защитные, бязь
Маски защитные, лен
Стул пластиковый Air, бежевый
Стул пластиковый Air, красный
Стул пластиковый Air, желтый
Бант 03, атлас
Столешница Дуолит, круг 68
Диван Molly синий
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