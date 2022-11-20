Бра CLANTON

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра CLANTON

4.1
17 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра CICERO
Бра CICERO
Следующий Бра CLARE
Бра CLARE

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник с плафонами двух типов

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь
Размеры:ш 35 × в 80 см
Диаметр шара:10 см
Диаметр цилиндра:8 см
Количество ламп:4
Тип цоколя лампы:G9
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло
  • Ширина350 мм
  • Высота800 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Bellona 8, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
11

Люстра Bellona 8

Подвесная люстра HopeНастоящее фото товара Подвесная люстра Hope, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
5

Подвесная люстра Hope

Подвесная люстра IrvingtonНастоящее фото товара Подвесная люстра Irvington, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
5

Подвесная люстра Irvington

Подвесная люстра MonettНастоящее фото товара Подвесная люстра Monett, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
10

Подвесная люстра Monett

Настоящее фото товара Подвесная люстра Badalona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
10

Подвесная люстра Badalona

Настоящее фото товара Подвесная люстра Eibar, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
9

Подвесная люстра Eibar

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Бра CONCORDНастоящее фото товара Бра CONCORD, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена
5

Бра CONCORD

Бра COVADONGAНастоящее фото товара Бра COVADONGA, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
6

Бра COVADONGA

Бра CROWLANDНастоящее фото товара Бра CROWLAND, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
6

Бра CROWLAND

Бра CULLMANНастоящее фото товара Бра CULLMAN, произведённого компанией ChiedoCover
37 090
Оптовая цена
13

Бра CULLMAN

Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400
Оптовая цена
14

Бра Citilux CL

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл

Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Бра Citilux Спенсер