Бра CLANTON
17 590 ₽
Настенный светильник с плафонами двух типов
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь
Размеры:ш 35 × в 80 см
Диаметр шара:10 см
Диаметр цилиндра:8 см
Количество ламп:4
Тип цоколя лампы:G9
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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