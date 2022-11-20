Бра CONCORD

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Бра CONCORD

4.5
18 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник бра в американском стиле

Детали

Материал:Металл
Цвета:Латунь
Размеры:16 × 47 см.
Тип цоколя лампы:Е14

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Ширина160 мм
  • Высота470 мм

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