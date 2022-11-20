Бра CONCORD
18 890 ₽
Настенный светильник бра в американском стиле
Детали
Материал:Металл
Цвета:Латунь
Размеры:16 × 47 см.
Тип цоколя лампы:Е14
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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