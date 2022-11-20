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Бра Croco, черный - фото 1

Бра Croco, черный

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Подвесной светильник Croco, прозрачный, 12 светильников
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Подвесной светильник Croco, прозрачный, 12 светильников

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Ширина140 мм
  • Длина210 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветчерный

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