Бра CROWLAND

6 оценок

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Бра CROWLAND

4.8
11 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Бра с регулировкой наклона плафонов

Детали

Материал:Металл, Дерево
Цвета:Стокгольмский серый, Аляска белый
Плафон:Ø 16 × 21 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Дерево

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