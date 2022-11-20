Бра CROWLAND
11 790 ₽
Бра с регулировкой наклона плафонов
Детали
Материал:Металл, Дерево
Цвета:Стокгольмский серый, Аляска белый
Плафон:Ø 16 × 21 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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