Бра CULLMAN

13 оценок

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Бра CULLMAN

4.9
37 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский настенный светильник в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь
А:ш 43 × в 45 см
B:ш 25 × в 36 см
C:ш 43 × 60 см
D:ш 28 × 98 см
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло

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