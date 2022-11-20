Бра CULLMAN
37 090 ₽
Дизайнерский настенный светильник в стиле постмодерн
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь
А:ш 43 × в 45 см
B:ш 25 × в 36 см
C:ш 43 × 60 см
D:ш 28 × 98 см
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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