Бра CYNTHIA

13 оценок

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Бра CYNTHIA

4.8
12 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистский настенный светильник с поворотным плафоном

Детали

Материал:Металл, Полимер
Цвета:Черный, Белый
Плафон:Ø 8, 5 см
Вылет от стены:14, 5 см
Крепление:д 26 × т 2 × в 9 см
Тип лампы:7W LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Полимер
  • Глубина145 мм
  • Цветбелый, черный

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