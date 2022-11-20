Бра CYNTHIA
12 290 ₽
Минималистский настенный светильник с поворотным плафоном
Детали
Материал:Металл, Полимер
Цвета:Черный, Белый
Плафон:Ø 8, 5 см
Вылет от стены:14, 5 см
Крепление:д 26 × т 2 × в 9 см
Тип лампы:7W LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Люстра подвесная Imex PNL
Люстра Ontario 15
Люстра Maryland 8
Подвесная люстра Millville
Подвесная люстра Sawyer
Подвесная люстра Meilani
Подвесная люстра Daleyza
Бра DELTA
Бра DEMOPOLIS
Бра DENTON
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер
Бра Настенный Citilux Дижон Light