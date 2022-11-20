Бра DEMOPOLIS

12 оценок

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Бра DEMOPOLIS

5
14 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник бра с рассеянным и направленным светом

Детали

Материал:Металл
Цвета:Белый+Латунь
Размеры:15 × 15 см
Количество источников света:2
Область освещения:3−5 кв.м
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Ширина150 мм
  • Высота150 мм

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