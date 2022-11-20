Бра DEMOPOLIS
14 290 ₽
Настенный светильник бра с рассеянным и направленным светом
Детали
Материал:Металл
Цвета:Белый+Латунь
Размеры:15 × 15 см
Количество источников света:2
Область освещения:3−5 кв.м
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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