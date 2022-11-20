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Бра Дива-2, светодиодное - фото 1

Бра Дива-2, светодиодное

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 25
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 5
Высота, мм: 260
Глубина, мм: 360

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