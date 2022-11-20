Бра DORVAL
13 790 ₽
Светодиодное бра в стиле постмодерн
Детали
Материал:Металл, Акрил
Цвета:Латунь
1 лампа:ш 16 × в 34 см (4W)
2 лампы:ш 30 × в 33 см (8W)
Вылет от стены:17 см
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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