Бра DORVAL

12 оценок

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Бра DORVAL

4.5
13 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светодиодное бра в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл, Акрил
Цвета:Латунь
1 лампа:ш 16 × в 34 см (4W)
2 лампы:ш 30 × в 33 см (8W)
Вылет от стены:17 см
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Акрил

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