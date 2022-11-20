Настенный светильник со стеклянным плафоном-шаром с теплым или холодным светом
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвет:Латунь + Молочное стекло
Размеры:ш 15 × в 31, 5 см
Вылет от стены:25, 5 см
Плафон:Ø 15 см
Стеновое крепление:Ø 10 см
Тип цоколя лампы:Е14
Тип лампы:5W LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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