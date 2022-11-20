Настенный светильник в скандинавском стиле с поворотными плафонами
Детали
Материал:Металл, Дерево
Цвета:Черный, Белый
Размеры:ш 14, 5 × в 24 см
Вылет от стены:24 см
Плафон:Ø 14, 5 × 17, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12, 5 × 2, 5 см
Область освещения:5−10 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Тип лампы:5W LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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