Бра ECHUCA

8 оценок

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Бра ECHUCA

4.9
12 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник в скандинавском стиле с поворотными плафонами

Детали

Материал:Металл, Дерево
Цвета:Черный, Белый
Размеры:ш 14, 5 × в 24 см
Вылет от стены:24 см
Плафон:Ø 14, 5 × 17, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12, 5 × 2, 5 см
Область освещения:5−10 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Тип лампы:5W LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Дерево
  • Ширина145 мм
  • Высота240 мм
  • Глубина240 мм

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