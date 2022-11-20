Бра ESTEVAN
14 090 ₽
Дизайнерский настенный светильник со стеклянным плафоном-шаром
Детали
Материал:Металл, Стекло
Размеры:ш 28 × в 48 см
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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