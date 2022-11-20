Бра ESTEVAN

12 оценок

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Бра ESTEVAN

4.5
14 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский настенный светильник со стеклянным плафоном-шаром

Детали

Материал:Металл, Стекло
Размеры:ш 28 × в 48 см
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло
  • Ширина280 мм
  • Высота480 мм

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