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Бра Эволюция, Хром, красная - фото 1

Бра Эволюция, Хром, красная

11 оценок
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Бра Эволюция, Хром

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 80
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 3
Глубина, мм: 150
Длина, мм: 200

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