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Бра Фоджа квадро с бежевым абажуром и выключателем - фото 1

Бра Фоджа квадро с бежевым абажуром и выключателем

8 оценок
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Бра Фоджа с черным абажуром и выключателем
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Бра Фоджа с черным абажуром и выключателем

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 75
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 4
Глубина, мм: 210
Высота, мм: 260

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