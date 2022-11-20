Бра GLENDALE

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра GLENDALE

4.1
9 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра FUNES
Бра FUNES
Следующий Бра GREENBELT
Бра GREENBELT

Характеристики товара

Описание

Скандинавский постмодернистский настенный светильник

Детали

Материал:Металл
Цвета:Черный, белый
Плафон:Ø 18 × ш 19 × в 23 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Цветбелый, черный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia , произведённого компанией ChiedoCover
от12 194
Оптовая цена
9

Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia

Настоящее фото товара Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana, произведённого компанией ChiedoCover
от17 952
Оптовая цена
14

Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana

Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Портал, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Люстра потолочная Citilux Портал

Настоящее фото товара Люстра подвесная Светодиодная с пультом Citilux Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
от23 900
Оптовая цена
10

Люстра подвесная Светодиодная с пультом Citilux Юпитер

Настоящее фото товара Люстра Bella 50, произведённого компанией ChiedoCover
от32 900
Оптовая цена
7

Люстра Bella 50

Подвесная люстра NewhavenНастоящее фото товара Подвесная люстра Newhaven, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена
14

Подвесная люстра Newhaven

Настоящее фото товара Подвесная люстра Eibar, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
9

Подвесная люстра Eibar

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Бра GREENOCKНастоящее фото товара Бра GREENOCK, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена
9

Бра GREENOCK

Бра HAINESНастоящее фото товара Бра HAINES, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
7

Бра HAINES

Бра HENLEYНастоящее фото товара Бра HENLEY, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена
11

Бра HENLEY

Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400
Оптовая цена
14

Бра Citilux CL

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл

Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Бра Citilux Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 500
Оптовая цена
13

Бра Настенный Citilux Дижон Light