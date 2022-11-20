Скандинавский постмодернистский настенный светильник
Детали
Материал:Металл
Цвета:Черный, белый
Плафон:Ø 18 × ш 19 × в 23 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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