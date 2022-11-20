Скандинавский постмодернистский настенный светильник
Детали
Материал:Металл, дерево.
Цвет:Латунь.
Цвет подставки:Натуральный дуб или темный мореный дуб.
Материал плафонов:Лён.
Размеры:выступ 28 см, высота 65 см.
Тип лампы:e27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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