Бра GREENBELT

15 оценок

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Бра GREENBELT

4.6
17 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Скандинавский постмодернистский настенный светильник

Детали

Материал:Металл, дерево.
Цвет:Латунь.
Цвет подставки:Натуральный дуб или темный мореный дуб.
Материал плафонов:Лён.
Размеры:выступ 28 см, высота 65 см.
Тип лампы:e27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, дерево
  • Высота650 мм
  • Глубина280 мм

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