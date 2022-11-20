Бра HENLEY
17 690 ₽
Настенный светильник-бра
Детали
Материал:Металл
Цвета:Латунь
Размеры:Ø 17, 5 см × 30, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12, 5 см
Тип цоколя лампы:Е27 (LED 5W)
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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