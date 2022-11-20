Бра HENLEY

11 оценок

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Бра HENLEY

4.6
17 690 ₽
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Бра HAINES
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Бра INGLEWOOD

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник-бра

Детали

Материал:Металл
Цвета:Латунь
Размеры:Ø 17, 5 см × 30, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12, 5 см
Тип цоколя лампы:Е27 (LED 5W)

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Высота305 мм
  • Диаметр175 мм

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