Бра HOLLY

14 оценок

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Бра HOLLY

4.3
12 890 ₽
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Бра EMBER
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Бра KAILEE

Характеристики товара

Описание

Стильный настенный бра с двойным плафоном

Детали

Диаметр плафонов: 26 см.
Количество ламп: 2
Цоколь: E27, G9

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, стекло
  • Цветбронза
  • Высота390 мм

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