Бра HOLLY
12 890 ₽
Стильный настенный бра с двойным плафоном
Детали
Диаметр плафонов: 26 см.
Количество ламп: 2
Цоколь: E27, G9
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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