Характеристики товара
Описание
Высота: 230 мм
Ширина: 135 мм
Глубина: 210 мм
Количество ламп: 1 шт.
Лампы в комплекте: Да
Мощность лампы: 70 Вт
Напряжение: 230 В
Напряжение: 220 В
Общая мощность: 70 Вт
Пульт ДУ: Нет
Цоколь: E27
Высота: 230 мм
Ширина: 135 мм
Глубина: 210 мм
Количество ламп: 1 шт.
Лампы в комплекте: Да
Мощность лампы: 70 Вт
Напряжение: 230 В
Напряжение: 220 В
Общая мощность: 70 Вт
Пульт ДУ: Нет
Цоколь: E27
Бра Настенный Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер
Бра Настенный Citilux Дижон Light
Бра Citilux CL
Бра (Настенный) Citilux Бонна
Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт Плюс
Бра (Настенный) Citilux Краков
Стул с перфорацией
Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный белый
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Стол Дувр
Стол Маргит
Барный стол Леморей
Барный стол Четвинд
Барный стол Хайткросс