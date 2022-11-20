Характеристики товара
Описание
Высота: 230 мм
Ширина: 135 мм
Глубина: 210 мм
Количество ламп: 1 шт.
Лампы в комплекте: Да
Мощность лампы: 70 Вт
Напряжение: 230 В
Напряжение: 220 В
Общая мощность: 70 Вт
Пульт ДУ: Нет
Цоколь: E27
Высота: 230 мм
Ширина: 135 мм
Глубина: 210 мм
Количество ламп: 1 шт.
Лампы в комплекте: Да
Мощность лампы: 70 Вт
Напряжение: 230 В
Напряжение: 220 В
Общая мощность: 70 Вт
Пульт ДУ: Нет
Цоколь: E27
Бра Настенный Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер
Бра Настенный Citilux Дижон Light
Бра Citilux CL
Бра (Настенный) Citilux Бонна
Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт Плюс
Бра (Настенный) Citilux Краков
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
Барный стол Уэмбли
Барный стол Норали
Консоль Бистерс
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая