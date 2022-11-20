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Бра Idea Lux Minimal - фото 1

Бра Idea Lux Minimal

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Бра Idea Lux Minimal White

Характеристики товара

Описание

Высота: 230 мм

Ширина: 135 мм

Глубина: 210 мм

Количество ламп: 1 шт.

Лампы в комплекте: Да

Мощность лампы: 70 Вт

Напряжение: 230 В

Напряжение: 220 В

Общая мощность: 70 Вт

Пульт ДУ: Нет

Цоколь: E27

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