Бра INGLEWOOD
18 690 ₽
Настенный светильник — инсталляция
Детали
Материал:Металл
Цвет:Черный, белый, желтый!
S:100 × 83×14 см.
L:140 × 115×20 см.
Тип источника:LED 6W
Количество источников света:4
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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