Бра INGLEWOOD

12 оценок

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Бра INGLEWOOD

4.4
18 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник — инсталляция

Детали

Материал:Металл
Цвет:Черный, белый, желтый!
S:100 × 83×14 см.
L:140 × 115×20 см.
Тип источника:LED 6W
Количество источников света:4

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Цветжелтый, белый, черный

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