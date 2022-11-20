Бра JENNA

5 оценок

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Бра JENNA

5
5 290 ₽
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Подвесная люстра Thurso
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Бра MELANY

Характеристики товара

Описание

Настенный бра в стиле модерн

Цоколь G9

Цвет Латунь

Размеры могут незначительно отличаться от указанных

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • МатериалМеталл, Ткань

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