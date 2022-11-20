Бра JORDAN
20 490 ₽
Настенный светильник в стиле постмодерн
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь + Черный
Размеры:18 × 50 см
Тип цоколя ламп:Е27 (входят в стоимость)
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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