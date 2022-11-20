Бра JORDAN

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Бра JORDAN

5
20 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь + Черный
Размеры:18 × 50 см
Тип цоколя ламп:Е27 (входят в стоимость)

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло
  • Размер180 × 500 мм

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