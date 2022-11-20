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Бра Канзас, Венге Хром

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Характеристики товара

Описание

Бра настенная достойна самого пристального внимания и придется по вкусу всем, кто ценит уютную и теплую домашнюю атмосферу. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Сочетание необычный элементов и форм светильника украсят любую стену спальни, прихожей, гостиной, помогут организовать хорошее освещение в длинных коридорах и на лестничных пролётах. Такой светильник с прочным прямоугольным, слегка закрученным вокруг своей оси плафоном осветит помещение площадью до 4 квадратных метров. При монтаже устройства можно поменять направление плафона, развернув его вокруг своей оси вверх, тем самым организовать более рассеянное освещение помещения, ведь свет будет мягко распространяться, отражаясь от потолка и стен вашей комнаты. Светильник с завода поставляется с собственным встроенным выключателем. Конструкция оснащена термостойким цоколем E27 с ограничением по потребляемой мощности до 75 Вт, что позволяет использовать очень мощные светодиодные лампы. При производстве светильника применялись такие материалы, как матовое стекло и металл. За счёт яркости и функциональности светильник легко можно использовать, как самостоятельный элемент освещения, но также идеально он может применяться с люстрами или подвесами одноименной коллекции

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Глубина170 мм
  • Мощность75 Вт

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