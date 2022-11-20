Бра KARLA
28 190 ₽
Бра в стиле модерн с круглыми плафонами из рифленого стекла
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь
Размеры:14 × 23 см
Вылет от стены:20 см
Тип цоколя лампы:G9
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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