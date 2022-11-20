Бра KARLA

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Бра KARLA

4.9
28 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Бра KAELYN
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Бра KAWAIHAE

Характеристики товара

Описание

Бра в стиле модерн с круглыми плафонами из рифленого стекла

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвета:Латунь
Размеры:14 × 23 см
Вылет от стены:20 см
Тип цоколя лампы:G9
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло
  • Глубина200 мм
  • Размер140 × 230 мм

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