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Бра хрустальное 120 - фото 1Бра хрустальное 120 - фото 2

Бра хрустальное 120

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 120
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 4
Высота, мм: 180
Глубина, мм: 230

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Основные характеристики

  • Цветсеребряный

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