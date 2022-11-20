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Бра хрустальное Хром - фото 1Бра хрустальное Хром - фото 2

Бра хрустальное Хром

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Люстра хрустальная подвесная Хром 480

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 160
Освещаемая площадь - кв.м: 10
Высота, мм: 260
Глубина, мм: 200
Ширина, мм: 345

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