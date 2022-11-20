Минималистский настенный светильник с плафоном из цветного стекла
Детали
Материал:Стекло, Металл
Цвета:Прозрачный, Розовый, Голубой, Желтый, Коньячный
Размеры:Ø 19 × 75 см
Плафон:Ø 19 см
Стеновое крепление:Ø 15 см
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Люстра подвесная Citilux Бонна
Люстра Eglo Loncino
Подвесная люстра Jasper
Подвесная люстра Otranto
Подвесная люстра Waveney
Подвесная люстра Ecorse
Светильник Brazo L, венге
Бра LARA
Бра LEANNA
Бра LEGNANO
Бра LENNOX
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер