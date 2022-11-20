Бра LAKEVIEW

6 оценок

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Бра LAKEVIEW

4.5
12 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистский настенный светильник с плафоном из цветного стекла

Детали

Материал:Стекло, Металл
Цвета:Прозрачный, Розовый, Голубой, Желтый, Коньячный
Размеры:Ø 19 × 75 см
Плафон:Ø 19 см
Стеновое крепление:Ø 15 см
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалСтекло, Металл
  • Высота750 мм
  • Диаметр190 мм

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