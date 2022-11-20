Бра LARA

13 оценок

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Бра LARA

4.1
14 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светодиодное бра в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл, Акрил
Цвета:Латунь + Мокко
Размеры:Ø 20 × 40, 5 см
Вылет от стены:15 см
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Акрил
  • Высота405 мм
  • Диаметр200 мм

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