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Бра Лаймей - фото 1

Бра Лаймей

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Умная Люстра Транай, 80 Вт
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Умная Люстра Транай, 80 Вт

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина150 мм
  • Диаметр360 мм
  • Материалметалл
  • Мощность160 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветсерый

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