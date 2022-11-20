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Бра Лаймей, медь - фото 1

Бра Лаймей, медь

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина150 мм
  • Диаметр360 мм
  • Материалметалл
  • Мощность160 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветкоричневый

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