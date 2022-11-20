Бра LEANNA

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Бра LEANNA

5
12 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистичный настенный светильник в скандинавском стиле с поворотным плафоном

Детали

Материал:Металл
Цвета:Белый+Латунь, черный+Латунь
Плафон:Ø 3, 8 × 10 см
Потолочное крепление:3 × 12 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип лампы:5W LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Акрил
  • Высота405 мм
  • Диаметр200 мм

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