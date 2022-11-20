Характеристики товара
Описание
Бра настенное
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Глубина200 мм
- Мощность75 Вт
- Цветбелый
Бра настенное
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