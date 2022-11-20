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Бра Легаси, алюминий хром

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Бра Легаси, белый хром

Характеристики товара

Описание

Бра настенное

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Глубина200 мм
  • Мощность75 Вт
  • Цветбелый

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