Бра LEXIE
9 290 ₽
Минималистичное бра
Детали
Материал:Металл, дерево
Цвета:Белый
Плафон:ш 13 × в 18 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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