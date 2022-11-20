Бра LEXIE

13 оценок

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Бра LEXIE

5
9 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистичное бра

Детали

Материал:Металл, дерево
Цвета:Белый
Плафон:ш 13 × в 18 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, дерево
  • Цветбелый

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